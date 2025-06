Fotó: RTL

Bódi Csabi és felesége, Gina most már megengedheti magának, hogy egy újonnan nyíló szaúd-arábiai hotelben pihenjen, de ez nem volt mindig így. Ahogy a mulatós zenész fogalmaz, nem tagadja, van ilyen is, de nem ez a szokványos. Ellenben a sértő, bántó kommentek nagyon meglepték, hiszen úgy érzi, 26 év alatt rengeteget dolgoztak a szüleivel azért, hogy megengedhessék ezt maguknak.

Esőben, szélben, jégverésben, kánikulában, éjjel, ünnepnapon beülünk az autóba, és útra kelünk akkor is, ha haláleset van a családban.Ezenkívül dalokat írok, hangszerelek, klipeket forgatunk, menedzselem a fellépéseinket, és odafigyelek arra, hogy a jótékonysági eseményeken is részt vegyünk. Volt, hogy az adott közönség a másik esemény rászorultjának is gyűjtött, és egy sporttáskában én vittem át a pénzt. Könny­be lábadt a szemem, amiért ilyen jó emberek vesznek körül minket. A munka miatt sok időt vagyok távol a családomtól, viszont amikor együtt vagyunk, száz százalékban rájuk koncentrálok” – mondta Bódi Csabi a Storynak.

A pénz beosztását egyébként a szüleitől, Bódi Gusztitól és Margótól leste el még kisgyerekként. „Egy húsz négyzetméteres háznak nem igazán nevezhető építményben laktunk, aminek linóleum volt az alja. Ha esett az eső, a giliszták feljöttek az összeillesztésnél, pottyantós vécére jártunk, a vizet a több száz méterre lévő kútból kannával hordta az anyukám” – mondta a zenész, aki jól emlékszik, hogy használt ruháik, játékaik voltak, de a számláik mindig rendezve voltak.

Anyukám fantasztikus asszony, képes volt egy kiló csirkefarhátból három napig jóllakatni minket. Első nap húslevest főzött belőle, másnap a csontból pörköltet, aminek a szaftját krumplival ettük, harmadik nap pedig kenyérrel. És ma sem dobunk ki ételt, mindent felhasználunk. Mélyről indultunk, és nem tudok eléggé hálás lenni a sorsnak, amiért sikerült kitörnünk a szegénysorból, de nem felejtem el, honnan jöttünk

– jelentette ki.