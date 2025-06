Így vélekedik Mihályfi Lucáról.

Mihályfi Luca tavaly a Dancing with the Stars című műsorban találta meg párját: táncpartnerébe, Hegyes Bercibe szeretett bele, ám azt, hogy egymásra találtak, csak kiesésük után hozták nyilvánosságra. A fiatal énekesnő és a profi táncos azóta új szintre emelték románcukat azzal, hogy összeköltöztek. Mihályfi Luca édesapja, Mihályfi Balázs korábban már elmondta, hogy nehezen élte meg, hogy lánya kirepült a családi fészekből. Most Hegyes édesanyja, Katalin mesélt arról, hogyan érintette, hogy a fiatalok összejöttek.

Megnyugtató látni, hogy a fiam olyan kapcsolatban él, amelyben ennyire boldog. Luca eleve nagyon szimpatikus, de az, ahogyan Bercivel bánik, számomra mindent elmond: tudom, hogy jó kezekben van. Luca szülei Budapesten élnek, sokat vannak együtt, és mindenben támogatják őket, amit én is szívesen megtennék, ha nem lenne ilyen nagy a távolság. Mégis úgy érzem, hogy Berci egy szerető családi közegben van. Lucán is ugyanazt a harmóniát, szeretetet látom. Most minden a helyén van, boldogok, és számomra ez a legfontosabb

– árulta el a Meglepetés magazinnak az édesanya, majd kitért arra is, hogy fia tizennyolc éves kora óta egyedül él, de mindig számíthat rá.