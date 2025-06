Élete eddigi legnagyobb nyereményét vitte haza a rapper.

Ahogy arról az Indexen is írtunk, Majka több mint 20 millió forintot nyert egy szlovákiai pókerversenyen, amit itthonról is lehetett követni élő közvetítésben. A rapper a közösségi oldalán osztotta meg, hogy Szlovákiába utazott a Card Casinóba, ahol a több száz indulóból már csak 14-en ültek a pókerasztalnál, a többiek kiestek. Órákkal később negyedik helyezettként 57 920 euróval, azaz közel 23 millió forinttal a zsebében búcsúzott a versenytől. Most a Story arra volt kíváncsi, hogy a hazai pókervilágban méltán ismert Korda György mit szól Majka teljesítményéhez.

„Ez a WPT olyan, mint egy utazó cirkusz, ez a legnagyobb pókerverseny. Majka nyereményéből kiindulva nagyon magas volt a nevezés, és legalább 100 millió forintot osztottak szét.

Aki itt 23 millió forintot nyer, az nagyon-nagyon büszke lehet magára. Ha valaki eljut egy ilyen döntőasztalhoz, ahhoz kevés a szerencse.

Ehhez nagyon kell tudni pókerezni! Gratulálok neki! Ez mind anyagilag, mind erkölcsileg nagyon nagy dicsőség!” – emelte meg kalapját az énekes a Majka előtt.