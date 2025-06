Hiánypótló videó következik.

A Magyar Nemzeti Múzeum nem csupán Facebook- és Instagram-oldallal rendelkezik, hanem a TikTokon is aktív. Az aranykorát élő platformon, amely Magyarországon is nagy népszerűségnek örvend, az ismeretterjesztő videók mellett olyan tartalmakkal is jelentkeznek, amelyek viccesek, és amelyekkel a fiatalabb korosztályt célozzák meg, feltehetően nem is véletlenül.

Legutóbbi videójukat például egy olyan szállóigévé vált mondat ihlette, amelyet a TikTok-felhasználók mondhatni betéve ismernek. Az elmúlt években a 'seteményes tálcához' köthető mém bejárta a platformot, egyik videó után a másikat alkották rá a felhasználók, ezért is lehetett, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum ezt a hangot vágta a tartalomhoz.

„POV: Múzeumba visznek osztálykiránduláson, de nem szeretsz feliratokat olvasni (a barátnőd sem)” – írták a felvételhez, mely alatt az hallható, hogy: „Ez mi? Seteményes tálca? Oszt' hányféle kugróf fér rá? Hány darabos?”. Ezek a sorok egyébként a nagykőrösi influenszerhez, a Séfek séfe című műsorban is feltűnt Bari Rozáliához köthetőek, aki nővérével és annak lányával gyakran gyárt vicces tartalmakat a YouTubera és a TikTokra, ahol gyakran élőben is jelentkeznek követőikhez.

Magyarország első országos múzeuma, a magyar múlt tárgyi emlékeinek őrzőhelye ezt ragadta meg, miközben a Seuso-kincs legimpozánsabb darabját, az Akhilleusz-tálat mutatták be. A tartalom a kommentek tanúsága szerint nagy sikert aratott a TikTok-felhasználók körében. Kiemelték, azért is választották az ironikus hangot, mert egy múzeumlátogatáskor a barátokkal való móka sokszor előrébb való, mint a tárgyleírások olvasgatása.