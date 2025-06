Van, aki szerint ez az újabb luxusfogás, de nem biztos, hogy a zöld virsli magyar gyomornak lett kitalálva.

A pisztáciakrémes csokoládé, azaz a közösségi médiának köszönhetően pisztáciakrízist okozó dubaji csoki, majd újragondolt utódjai, a dubaji keksz, croissant és fagyi után megérkezett a zöld színű virsli is. Az új kulináris szenzáció már a magyar piacokon is megjelent, amit a Tények Plusz riportjában Schobert Norbert le is tesztelt.

A fitneszguru ugyan saját bevallása szerint mindenevő, a pisztáciás húsrudacskát, ami vékony, cérnametélt szerű tésztát is tartalmaz, már annyira nem találta ízletesnek. Mint írják, a dubaji virsliben van pisztáciakrém (5 százalék), vékony, cérnametélt-szerű tészta is van, valamint sertéshús (80 százalék), kolbász, ipari szalonna, keményítő, krumpli, szőlőcukor és élesztő is.

A zöld virsli nem valami bizalomgerjesztő

– mondta el elöljáróban Schobert, aki a riporterrel, Gellért Alpárral először nyersen kóstolta meg a terméket az M3 autópálya egyik pihenőjénél.

A tésztát érzem benne. Furcsa. Olyan, mintha faszálka lenne benne

– véleményezte a virslit az egészséges táplálkozás szakértője, aki megfőzött állapotában már inkább kiköpte a pisztáciás sertéshús-készítményt.

Életem legocsmányabb gasztronómiai élménye

– jelentette ki Schobert. A virslit a riportban végül egy házimacska is tesztelte.