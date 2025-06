A Te és A szolgálólány meséje című sorozatok sztárja kikérte magának, hogy milliók kritizálták külseje miatt. Pontosabban elképesztő gyűlöletcunami zúdult rá.

Világszerte gyűlöletcunami indult, amiért a You (Te) című Netflix-sorozat ötödik, egyben befejező évadának női hősnője külső megjelenését tekintve semmiben sem hasonlított a sorozatgyilkos főszereplő, Joe Goldberg (Penn Badgley) korábbi kiszemeltjeihez. Többen a színésznő, Madeline Brewer alakítását is kritizálták, a rosszindulatú megjegyzések pedig magához Brewerhez is eljutottak, aki nem bírta szó nélkül hagyni a dolgot.

A Joe Goldberg történetét lezáró évad még áprilisban jelent meg. Abban egy új karakter, Louise Flannery, azaz Bronte is bemutatkozott, akinek kulcsfontosságú szerepe volt abban, hogy a mániákus férfit megállítsák. Bár Brewer karaktere a sorozat befejezéséhez elengedhetetlen volt, a színésznő fogadtatása nem volt a legkíméletesebb, a közösségi oldalakon ugyanis több Netflix-néző is támadta őt kinézete és tehetsége miatt.

„Az egyik rajongótól megkaptam, hogy nem tudok színészkedni. De konkrétan Emmy-díjra lettem jelölve…” – vágta rá lazán a színésznő, akit többen rövid vörös haja és álla miatt is ekéztek, mondván, megjelenésével elrontotta az ötödik évadot.

„Nem, nem rontottam el. De valóban szép, csontos arcom van, köszönöm!” – reagált Brewer, hozzátéve:

„Ha nem tetszik a karakterem, nem érdekel. De attól még nem kell csúnyának nevezni engem!” – jelentette ki a színésznő, aki nem tagadja, meglepte karakterének fogadtatása.

„Őszinte leszek, nem vártam, hogy az emberek kedvelik majd Brontét, de azt sem vártam, hogy csúnyának neveznek majd engem, mert nem vagyok az! Megértem, hogy nem tetszhetek mindenkinek, de csúnya nem vagyok. Azt hittem, ezért a sorozatért nagyrészt nők rajonganak, fiatal nők, és soha nem gondoltam volna, hogy ilyen mértékű nőgyűlölet zúdul rám. […] Azt hiszem, a rajongók azért fordultak ellenem mint színésznő, mert Bronte leleplezte Joe Goldberg nőgyűlöletét. Szétszedtem az ő hősüket, ettől lettek idegesek. Nem bírtak magukkal, elővették a telefonjaikat, és a képeim alá írták, hogy csúnya vagyok, úgy nézek ki, mint egy kobold, de akkor sem vagyok csúnya. A harmincas éveimben járva ez már nem érint meg, tudom kezelni.”

