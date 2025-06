Ilyen lesz majd a közös munka a konfliktusuk után a fiatal műsorvezető szerint.

Hatalmas port kavart a minap a hír, miszerint a Megasztár nyolcadik évadában Szépréthy Roland váltja Tilla Attilát, aki így Ördög Nórával vezeti majd a műsort. A tehetségkutató zsűrijében is történt változás, ráadásul nem is kicsi: a tavalyi, ötfős mestergárda helyett ezúttal négyen lesznek ítészek. A hetedik évad zsűritagjai közül csak Marics Peti maradt, akivel Tóth Gabi, Herceg Erika és Curtis, azaz Széki Attila véleményezi majd a jelentkezőket, s nem kizárt, hogy amellett, hogy a szárnyaik alá veszik feltörekvő tehetségeket, fel is kavarják majd az állóvizet. Herceg Erika és Tóth Gabi legalábbis korábbi, hasonló koncepciójú tehetségkutatók zsűritagjaiként nem egyszer vívtak már szócsatát kollégáikkal.

Hasonlóan szókimondó Szépréthy Roland is, aki a Megasztár műsorvezetőjeként debütál. A fiatalembernek azonban nem teljesen lesz idegen a feladat, hiszen 2024-ben a Sztárbox kommentátora és online felületeinek arca, riportere volt. A mérkőzések között élőben jelentkezett be az Instagramon és a Facebookon, hogy tovább szórakoztassa a bokszverseny nézőit, s éppen egy ilyen élő bejelentkezés alkalmával derült ki az is, hogy összefeszült Curtissel.

Mint ismert, a riporter és a rapper viszonya azért vált feszültté, mert Szépréthy Curtis 2023-as sztárboxos teljesítményén élcelődött. Curtis akkor a közösségi oldalán utalt is arra, hogy el akar beszélgetni az általa csak „TikTok Matyinak” becézett műsorvezetővel, aki végül bocsánatot kért tőle. Bár az újpesti rapper elfogadta a bocsánatkérést, Szépréthy végül egyetlen mondattal hazavágta az egészet.

Szépréthy Roland erre az összezördülésre utalhatott a TV2 rövid videójában is, melyben egyúttal elárulta, régóta dédelgetett álma volt, hogy vezethesse a tehetségkutatót. Ennek apropójából gyűrűt is csináltatott magának.

Az idei zsűribrigádból Curtisszel nekem már van egy kis múltam, de hála istennek már minden rendeződött. Ennek nagyon örülök. Most itt szórakoztunk kint az előbb. Felülről én azért ráellenőriznék erre. De most tényleg! Hát a tavalyihoz képest egy teljesen más kulturális holdudvar. Marics az Marics... Vele szerintem nem lesz baj. Hát a Totóval (Tóth Gabival – a szerk.) az érdekes lesz nekem ott, hogy a Herceg Erikával mit nyomnak le. Szóval mindenki nézze a Megasztárt!

– jelentette ki Szépréthy.