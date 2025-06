Az egykori tinisztár férje sokkot kapott, amikor kiderült, úton van a baba.

Fotó: Bata Adrienn

Barbee, azaz Zenta-Bata Adrienn a napokban újságolta el a hírt, miszerint második gyermekét hordja a szíve alatt, akit férjével már nagyon várnak. Az egykori tinisztár, aki a 2010-es évek egyik legfelkapottabb énekesnője volt, ősszel hozza majd világra a kisfiút, de sokáig aggódott amiatt, hogy esetleg nem tudja majd kistestvérrel megajándékozni két és fél éves kislányukat, Zoét.

„Picit félek is a nyártól, az utóbbi terhességemnél is hamar bevizesedtem, illetve volt is már egy rossz tapasztalatom. Amikor most beütött ez a nagy meleg, és ugye nagy váltás volt az addigi hűvösebb májushoz képest, nagyon rosszul lettem. Mintha hőgutát kaptam volna, kapkodtam a levegőt, izzadtam, végül le is kellett dőlnöm. Szóval ezt jó lenne elkerülni” – mondta a story.hu-nak a 35 éves énekesnő, akinek rosszullétei már elmúltak, de az első négy hónap megviselte.

„Már tudjuk, hogy kisfiú lesz. Különben tervezett baba volt, a férjemmel nem szerettük volna, ha túl nagy korkülönbség lenne a két gyerek között.

Fél évig próbálkoztunk, mire megfogant, ami, tudom, nem olyan sok idő, de én kétségbe voltam esve... Minden alkalommal, amikor megjött a vérzésem, felötlött bennem, vajon baj van? A férjem persze nyugtatgatott

– árulta le az egykori VIVA TV sikeres előadója, akivel akkor történt meg a csoda, amikor nem görcsölt rá a dologra.

„Idén januárban volt egy sminkes vizsgám, akkor eldöntöttem, hogy egy időre elengedem, hogy a teherbe esésen görcsöljek, fókuszálok inkább a vizsgára. Aztán egyszer csak észrevettem, hogy már három-négy napja késik, és csináltam egy tesztet.