A párja, akivel évek óta távkapcsolatban élnek, már megkérdezte tőle, mikor lesz vége ennek az életvitelnek.

A Megasztár 2025-ös, nyolcadik évada új felállással és új szabályokkal tér vissza: az előző szériából csak Marics Peti maradt, mellette Tóth Gabi, Herceg Erika és Curtis foglalnak helyet a zsűripultban, akik idén ráadásul mesterként is terelgetik majd a versenyzőket. A tehetségkutató megújult évadának válogatója a napokban elindult, mellyel kapcsolatban Herceg Erika elmondta: az első forgatási nap után úgy érzi, az idei mezőny erős lesz, de a zsűriről is megvan a véleménye:

„Elképesztően jól működik közöttünk a kémia és nagyon nagy az összhang. Különbözőek vagyunk mindannyian, és vannak szituációk, amikor nem értünk egyet, de most az elején még elég rugalmasak vagyunk, könnyen meg tudjuk beszélni, melyik énekes kihez kerüljön” – osztotta meg a Borssal az énekesnő, aki a válogatón még vajszívű, de később szigorúbb lesz a versenyzőkkel. Az is kiderült, hogy Herceg a Megasztár miatt maradt Magyarországon; ha nem jön a felkérés, elköltözött volna.



„Hosszú távon tervezek itt maradni és most a Megasztár miatt könnyebb ezt a párom felé is kommunikálnom. Ő néha megkérdezi, hogy mikor lesz vége ennek az életvitelnek, de szerencsére nagyon rugalmas, mert fiatalok vagyunk és ő is karrierista, mint én” – árulta el az énekesnő, aki kárpátaljai magyarként mindig Magyarországra vágyott, párja azonban külföldön él.

„Nem tudok véget vetni ennek, mert imádom a szakmám, imádom a magyar embereket és Budapestet is, én egy teljesen más világból jöttem. Hálás vagyok az életnek, hogy most itt lehetek.

Ilyenkor messze vagyok a páromtól, most például három hónapja nem láttam őt. Amikor újra találkozunk, tulajdonképpen mézes heteket élünk meg együtt. Júliusban lesz a születésnapom, akkor biztosan együtt töltünk egy hetet. Ő egy évvel idősebb nálam és nyolc éve együtt vagyunk, minden tökéletesen működik közöttünk. Minden nap írunk egymásnak és beszélünk is. Megbízunk egymásban, hiszen én csak a munkával foglalkozom, nekünk egy nagyon modern, bizalmon alapuló kapcsolatunk van. Olyan egység van közöttünk, amit nem lehet ennyi idő után szétválasztani. Büszke rám és ez nagyon jó érzéssel tölt el

– jelentette ki a Via GRA formáció egykori tagja, aki annak idején maga is szerepelt egy tehetségkutatóban: még 2013-ban vett részt a Khochu v Via Gru című műsorban, amelyet végül Anasztaszija Kozshevnyikovával és Misha Romanovával együtt meg is nyert. Hárman az ukrán Nu Virgos lánycsapatként folytatták a karrierjüket, Herceg azonban hét év után úgy döntött, szólókarrierbe kezd.