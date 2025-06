Kivételesen jó évet könyvelhetett el a TheVR, hiszen a Forbes legértékesebb magyar influenszerek listáján immár harmadik alkalommal végzett első helyen a debreceni duó. Tavaly nemcsak a követőik számát tudták növelni a mostanra több csatornából álló „médiabirodalmukban”, hanem üzletileg is nagy sikereket értek el: a We Are Media Tech nevű cégük 2024-ben már nem kevesebb mint 464,5 milliós árbevételt és 210 milliós nyereséget produkált.

Fábián István és Komzsik János, vagy ahogy a legtöbben ismerik őket, TheVR Pisti és Jani szinte megszámlálhatatlan mennyiségű munkaórát tesznek bele a hatfős csapatukkal videós tartalmaikba. Folyamatosan bevonják a nézőiket, adnak a véleményükre egy-egy válaszút előtt, így nem meglepő, hogy mennyire hűségesek hozzájuk a rajongóik. Ezúttal Friderikusz Sándor podcastjában vendégeskedtek a tartalomgyártók, ahol többek között arról is meséltek, hogyan formálták tudatosan a közösségüket, miként kezelik a nyilvánossággal járó felelősséget, és mit jelent számukra az, hogy nem kifejezetten influenszerek.

Fotó: YouTube

Bár az egykori tévésnek látszólag semmilyen kötődése nincs a gamingvilághoz – egy ponton rácsodálkozva állapította meg TheVR Janiról, hogy kezdetben ő vágta a saját videóikat –, de ez mégsem fedi a teljes valóságot. Nem túlzás, világok találkozásának volt mondható a beszélgetés, ám Friderikusz továbbra is nagyon ért az emberek nyelvén, sőt az is kiderült, hogy

a nagyobb hazai youtubereket mind ismeri, és még PewDiePie steamjeit is nézte egyidőben.

A The VR mindennapjai is szóba kerültek, így megtudhattuk, hogy a csapat az eddigi több felvételről a jövőben szeretne átállni a kevesebb, napi egy-két tematikára, amitől azt várják, hogy nagyobb fókusz jut mindegyik anyagukra. Hozzátették, kezdetben elgondolkodtak azon, hogy a székhelyüket áttegyék a fővárosba, ám abban mindketten egyetértenek, hogy Debrecenben tökéletesen érzik magukat, valamint családjaik és az ismerőseik is nagyban odakötik őket. Arra a kérdésre, honnan származnak a tartalomgyártáshoz szükséges szakismereteik, TheVR Jani így válaszolt:

A YouTube volt a mesterünk, onnan tanultunk mindent. Néztük a tutorial videókat, hogy hogyan kell bevilágítani egy embert, hány lámpa kell hozzá, vagy hogyan kell használni egy kamerát. Nem értettünk hozzá egyáltalán

– árulta el a youtuber, aki társával együtt az elhivatottságban hisz, eredményeik pedig magukért beszélnek.

Mivel nem a hagyományos médiaközegből nőttek ki, így elmondásuk szerint leosztott karaktereik sincsenek, hanem igyekeznek önmagukat adni. TheVR Pisti jól tudja, hogy igencsak megosztó embernek számít, de véleménye szerint aki szereti a munkásságát, az ezt is elfogadja, aki pedig nem, azzal meg mást úgysem tud tenni.

Mindenről szívesen beszélek, nagyon sokat, mert félek attól, hogy olyan emberek közé kerülök, akiket semmi sem érdekel. Borzasztó fárasztó vagyok, ezt tudom, rettentően…

– vallja be Pisti, mire társa megjegyzi: nem is érti, hogy vele ellentétben hogyan nem fárad el egy hosszú beszélgetésben.

Mint kiderült, TheVR Pisti a változást mindig nehéznek tartja, ami kevésbé népszerű lépés, de szükséges időről időre megújulni, emiatt pedig nem félnek ismeretlen vizekre evezni, ha azt érzik. Ez a hozzáállás nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy

12 év után is aktuálisak tudjanak maradni.

Friderikusz arra is kíváncsi volt, hogy valaha tervezték-e a TheVR brand kiszélesítését, esetleg azzal, hogy nemzetközi piacra lépnek. Meglepő módon ez már a korai szakaszban felvetődött, de annyi extra munkát igényelt volna angolul is elkészíteni a tartalmakat, hogy erről hamar letettek a fiúk. Mostanában újra terítékre került a téma, hiszen a mesterséges intelligencia a fordítás részét már megtudja oldani, és a YouTube is tesz lépéseket ebbe az irányba.

Amiatt merült fel bennem, mert rengeteg MI-eszköz jelenik meg, amivel lehet a mi hangunkat megszólaltatni angolul. Hamarosan lesz YouTube-on olyan lehetőség, hogy több hangsávot fog tudni feltölteni az ember a videóhoz. Ez egy lehetőség lesz, és nagyon várom

– magyarázta lelkesen TheVR Jani.

Mivel napi szinten jelentkeznek több élő közvetítéssel és videókkal, ezért a trendek, algoritmusok figyelése mindennapos lett, de az önazonosságot keresik ebben is. Mindig szórakoztató, vicces tartalmakat gyártanak, hiszen az elsődleges küldetésüknek a szórakoztatást tekintik. Bevallásuk szerint nehéz a kreativitást fenntartani, emiatt nagy a feszültség, hogy mindig jó tartalmat gyártsanak.

Jó dolog vidítani az embereket, folyton azt olvashatjuk, hogy mindenkinek minden baja van, rossz a közhangulat, nem szeretik egymást az emberek, mindenféle kínlódás megy; ne várják már azt, hogy mi is itt »nyígjunk a műsorokban«. Valakinek erre van szüksége a napban, hogy nevessen azon, mennyire hülyék ezek

– jelentette ki TheVR Pisti, aki azt sem titkolja, hogy tudatosan kerülik a pártpolitikai témákat a reggeli műsorukban, mert nem szeretnék, ha bárhova sorolnák őket.

Most beszéltünk erről az átláthatósági törvényről, mert úgy gondolom, ez egy olyan dolog, ami nem fér bele az én gondolkodásmódomba. Nem érdekel, ki mondta, ki találta ki, milyen színű volt. Soha nem hittem abban, hogy ne hallgassunk meg minden álláspontot, mert akkor különben honnan tudjam, mit »utálok«, hogyha nem létezik. Nekem ez egy utolsó vonal a homokban, igenis tudnom kell azoknak a létezéséről, akiknek nem értek egyet a véleményével, vagy nem kedvelek. […] Biztosan tudja azt, hogy ha baloldalra tartozik, akkor a jobboldal nem szereti, és ugyanígy fordítva, de ha középen tartózkodik, akkor mindkettő oldal utálja, mert egyiktől balra van, a másiktól jobbra van. Középen lenni a legrosszabb

– ecsetelte TheVR Pisti, megjegyezve: nem gondolja, hogy az emberek „bináris bolondok” lennének, hiszen problémánként neki is változhat a véleménye.

A TheVR-osok tudják jól, hogy nincs ráhatásuk a közéleti témákra, de megértik a közönségük azon részét, akiket bosszant, hogy nem beszélnek mindenről, ám alapvetően eszköztelennek érzik magukat. Ezzel együtt nem vitatják azt, hogy a tartalomgyártóknak felelősséget kell vállalniuk. A teljes beszélgetés alább tekinthető meg:

