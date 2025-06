Lakásuk 30 kilométerre van az aktív tűzhányótól.

Dancs Annamari épp egy éve újságolta el a TV2-nek, hogy lakást vásároltak Szicíliában. A tengerparttól pár percre fekvő nyaralót saját maguk újították fel, s most újfent munkálatok várnak rájuk férjévelaz Etna eheti kitörése miatt.

„Tény és való, amit az elmúlt napokban láttunk, megdöbbentő volt és rémisztő” – kezdte újfent a Mokkában Dancs, hozzátéve: a helyiek nem esnek kétségbe, megszokták már a dolgot, számukra azonban új a helyzet, pláne, hogy légvonalban 30 kilométerre vannak a vulkántól. A műsorvezető Istenes László meg is jegyezte, ez egy esetleges lávaömléskor nem nagy távolság.

„Hogyha egyszer majd, és Isten ments, hogy bármi is történjen, de akkor ott minden fog pusztulni. Ne legyen így, az ember nagyon bizakodó. Nem gondolunk a rosszra” – folytatta a színésznő, akinek kinti otthonát most beborította az Etna terra, egy fekete, kavicsos törmelék, így következő, 10 nap múlva esedékes utazásuk első programja már meg is van:

„Felmászok a tetőre és a csatornából összegyűjtöm ezt az Etna-földet” – mesélte Dancs, aki szerint nem lehet rettegésben élni, de megnyugtatja azért, hogy a szakértők folyamatosan figyelik a földmozgásokat és a vulkán aktivitását.