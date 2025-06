Az újabb évadra szinte teljesen megújult a zsűri.

Molnár Ferenc Caramel a Megasztár második szériájának győzteseként nagy sikereket tudhat maga mögött, ám újabb mérföldkőnek számított, amikor a The Voice mestere lett. Mint fogalmaz, nagyon büszke voltam rá, hogy tehetségkutatóból érkezve kipróbálhatta a másik oldalt is. „Sajnáltam, hogy elkaszálták. Itthon nincs igény a nívós, szakmai műsorokra. A tavalyi Megasztár példája is ezt igazolja” – vélekedett az énekes, aki az tavaly újjáélesztett műsor egyik zsűritagja volt, de a TV2-nél úgy döntöttek, lecserélik a 2024-es gárdát.

„Túl visszafogottak voltunk a csatornának. Az élő adások alatt már benne volt a levegőben, hogy nem feltétlenül elégedettek velünk, és tudtuk, ez lesz az első és egyben utolsó évadunk együtt.

Emiatt szemernyi keserűség sincs bennem, ugyanakkor nem volt kellemes a felismerés, hogy ez a műsor már csak névleg ugyanaz, mint amibe én jelentkeztem annak idején.

Éppen ezért mindenféle érzelmi kötődésemet elvesztettem tavaly a Megasztárhoz. Ettől függetlenül mindig hálás leszek, amiért megváltoztatta a sorsom” – fogalmaz kendőzetlen őszinteséggel a zenész.

Természetesen a zenélést ugyanúgy folytatja tovább, de még az énekesi pályánál is fontosabbak neki az apai teendői, amiket nagyon komolyan vesz.

Legyünk őszinték, a hírességek, a celebek nagy része defektes. Nem véletlenül, mert az ismertség tönkreteheti az embert. Nehéz érzelmileg nem bevonódni, és függetleníteni magad attól a folytonos hullámvasúttól, ami ennek a velejárója. Félteném őket ettől. Sokkal jobban örülnék, ha a színpad helyett, mondjuk, egy tárgyalóteremben teljesednének ki például ügyvédként

– magyarázta Caramel, aki ezzel együtt nem tiltja gyermekeit a szerepléstől.

(via Story)