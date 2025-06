Singh Viki tavaly nyáron számolt be arról, hogy valóra vált egy régi vágya, és megvásárolta álmai otthonát vidéken. A fiatal énekesnő közel egy éve birtokba vehette a saját kertes házát, és egy négylábú társ is csatlakozott hozzá. Mint ismert, kisgyermek kora óta élete a zene és az éneklés, a 2015-ös Raising Star című tehetségkutatón elért ötödik helyezés pedig meghozta neki az országos ismertséget is.

Fotó: Tövissi Bence / Index

Most a Blikknek adott interjút, melyben arra is kitért, hogy mennyire fontos, hogy a nők nagyobb megbecsülést kapjanak a zeneiparban is. Mint fogalmaz, ha valaki bekapcsolja a rádiót, nagy eséllyel másfél órán keresztül nem fog hallani női énekhangot, de netes lejátszási listákon is hasonló a helyzet.

„Ismerünk sikeres női előadókat, de könnyen meg lehet számolni, hogy hányan vannak. Ha bárki megnézi a felkapott sztárokat vagy a fellépőlistákat, 9:1 a fiúk és a lányok aránya. Ez nem amiatt alakult így, mert a férfiak el akarnak nyomni minket, hanem azért, mert a kereslet teremti a kínálatot.

Általában a rajongók nők, és elsősorban nem minket fognak hallgatni, nem a mi koncertjeinkre jönnek, hanem a férfiak fellépéseire.

A fiúk sem feltétlenül női előadókat hallgatnak: hogy nézne ki, hogy mondjuk egy kabrióban a csávó vezeti a kocsit, és közben női dal szól? Persze, hogy rapet fog hallgatni, mert az a menő” – vélekedett Singh Viki.