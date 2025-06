A megható üzenetről készült kép bejárta már a világhálót.

Fotó: instagram

A kelet-angliai település, Skegness tengerpartján sétálgatva talált rá egy nő nemrégiben egy üvegpalackba rejtett üzenetre. A napjainkban már kikopóban lévő, kedves hagyomány anno főleg szerelmesleveleket volt hivatott célba juttatni, arra azonban valószínűleg a szemfüles hölgy sem volt felkészülve, amit az üvegében talált:

hamvakat és egy szívszorító üzenetet.

Mint kiderült, a palackot egy Cara nevű, Oldhamben élő nő indította útjára, megható célból:

Ez az anyukám. Kérlek, dobd őt vissza, épp bejárja a világot!

– olvasható az üzenetben, amely azóta bejárta az internetet, a kommentelők saját bevallása szerint könnyes szemeket hagyva maga után. Sokan azt írták, olyan nagyszerű ez az ötlet, hogy ők is így szeretnének majd rendelkezni haláluk után, míg más azt javasolta, a következő megtaláló tegyen a palackba egy pici ceruzát is, hogy innentől helyszínnel és dátummal is lehessen szignózni, merre járt már Cara néhai édesanyja.

Cara kívánsága egyébként teljesült, az üveg újra útra kélt: a megtaláló egy videót is csatolt posztjához, amint fiai visszahajították azt a tengerbe.