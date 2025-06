Nem véletlenül vannak olyan sokat otthon.

Dobos Evelin két és fél évvel ezelőtt költözött össze férjével, Kovács Dániel Richárddal. Szerelmi fészkük a rendező-producer szigetszentmiklósi otthona lett, amit a színésznő annyira megszeretett, hogy nem is hiányzik neki Budapest, ahol korábban élt.

„Nem véletlenül vagyunk olyan sokat itthon. Egyáltalán nem [hiányzik a főváros]! Meg én bárhol otthon tudom érezni magam, akár egy egyszobás lakásban is... Én így működöm. Persze azért sokkal jobb ilyen környezetben élni, közel a természethez” – kezdte a Storynak a színésznő, aki a házuk mögötti stégről megcsodálhatja a Ráckevei Duna-ágat. Mint mondja, férjével szeretnek tenni-venni a kertben. Főzni is gyakran szoktak, bár azt szigorúan külön, hogy ne zavarják a másikat a konyhában, de cserébe együtt takarítanak.

„Én már nyolc éve élek itt. És miután összejöttünk Evelinnel, fel sem merült bennünk, hogy elmenjünk. Nem elhanyagolható tényező, hogy a fiam, Patrik velünk él. Felesben neveljük az édesanyjával [Nádai Anikóval – a szerk.], azaz hétfőtől hétfőig nálunk van, a következő héten meg az anyukájával. Itt laknak közel, illetve Patrik iskolája is itt van. És nekem nemcsak a fiamhoz kell alkalmazkodnom, hanem az édesanyámhoz is. Ő már kilencvenéves, és szintén a közelben lakik. És az is hozzátartozik az igaz­sághoz, hogy bárhova megyünk, mindig rájövünk, hogy a legjobban itthon szeretünk lenni. Mindenhol máshol csak kisebb és kényelmetlenebb” – magyarázta Kovács Dániel Richárd, aki feleségével az alábbi videóban mutatta be otthonát, további fotók ide kattintva érhetők el.