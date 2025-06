Nem sokat bízott a képzeletre.

Miley Cyrus a napokban adta ki új albumát, amit most gőzerővel népszerűsít. Az egykori Disney-sztár a szettjeivel is igyekszik elérni, hogy a Something Beautiful nagyobb figyelmet kapjon, a minap például egy teljesen áttetsző fekete ruhában lépett utcára New Yorkban, a lesifotósok pedig lencsevégre is kapták.

A 32 éves énekes-színésznő testhez simuló szettje nem sokat hagyott a fantáziának. Rajongói legnagyobb örömére Cyrus aláírást is osztogatott, amint a Rockefeller Centerhez tartott.

Miley Cyrus dares to bare in completely sheer black dress https://t.co/EmoW1MWJU7 pic.twitter.com/zaVzlaq6ie — Page Six (@PageSix) June 6, 2025

(via PageSix)