Papp Máté Bence azt mondja, kisfiúnak jobban örülne, de a legfontosabb nem a baba neme, hanem az egészsége.

Papp Máté Bence nem titkolja, hogy keresztény értékrend szerint nevelték a szülei. Hívő ember, ahogy párja, Tóth Gabi is. A Legényes Táncegyüttes alapítója úgy véli, az énekesnővel ezért is találtak egymásra. Arra a kérdésre pedig, miszerint az élettársi kapcsolatot vagy a házasságot választaná, az a válasza, hogy:

„Édesapámnak a második házasságából születtünk, a szüleim megtapasztalták majdnem ugyanazt, amit mi Gabival, emiatt nagyon nagy támaszaink voltak azokban az időkben, amikor mindenki elítélt minket. Nekünk akkor is tiszta volt a lelkiismeretünk, mert tudtuk, hosszú távon, ha megismernek bennünket, rájönnek, milyen emberek is vagyunk. Egy a ritmusunk, és összetartozunk” – fogalmazott a Best Podcastban a néptáncos, akinek az édesapja a példaképe. Reméli, hogy egy nap neki is születik majd gyermeke, aki majd ő rá tekint követendő példaként.

Nagy családban nőttem fel, így én is mindenképpen szeretnék családot. Egy fiút. Na de ez vicc, természetesen egy lánynak is nagyon örülnék, az a fontos, hogy egészséges legyen

– idézte a Story Pappot, aki Tóth Gabi kislányával, Hannarózával is jól kijön.