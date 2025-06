Egy lépéssel tovább vitték a bor iránti szenvedélyüket, például az elképesztően sikeres Hey Soul Sister című dalukról is elneveztek egy palackot.

A háromszoros Grammy-díjas amerikai rockzenekar, a Train – amelyet Pat Monahan énekes, Rob Hotchkiss gitáros, Jimmy Stafford gitáros, Scott Underwood dobos és Charlie Colin basszusgitáros alapított 1994-ben San Franciscóban – 2011-ben indította útjára saját borcsaládját Save Me, San Francisco Wine Co. néven. Érdekesség, hogy a borászatot az egyik legsikeresebb albumukról nevezték el, de jól látható, hogy a bornevek szorosan kötődnek az együttes más lemezeihez, dalaihoz is: a borok között megtalálható többek között a Drops of Jupiter California Red, a Calling All Angels Chardonnay, a Soul Sister Pinot Noir, valamint a California 37 Cabernet Sauvignon is.

A projekt célja a minőségi kaliforniai borok népszerűsítése, miközben a bevételek egy részét jótékony célokra, főként gyermekélelmezési programokra fordítják. A Save Me, San Francisco Wine Co. borai az Egyesült Államokban és több nemzetközi piacon is elérhetők, de a zenekar koncertjein is gyakran kínálják őket.

A projekt az évek során több díjat is elnyert, és a Train a borpiacon is sikeres márkává vált. A zenekar énekese, Pat Monahan többször hangsúlyozta, hogy a borászat számukra nem csupán üzlet, hanem szenvedély és közösségi ügy is: a cél, hogy a zene és a bor örömét egyszerre adhassák át a rajongóknak.

