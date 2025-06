A színművésznő nemrégiben adott interjút a Story.hu-nak, amelyben többek között arról is beszámolt, gyerekkorában milyen gúnynévvel illették társai. Meglepő módon azonban ez nem bántotta Oszvald Marikát, inkább előnyt kovácsolt belőle, és mind a mai napig meggyőződése, hogy 150 centimétere az egyik legkülönlegesebb benne.

Oszvald Marika most 73 éves, azonban kora ellenére is rendkívül aktív. A mai napig állandó társulati tag, jelenleg Az Öreglányok című darabban szerepel, ahol egy fiatalon férfifaló jehovista nőt alakít. Emellett a házimunkát is ő végzi, valamint családjával is nagyon szeret aktívan időt tölteni. Arra is kitért, fontos, hogy vigyázzon magára, és tudja, most már több pihenésre van szüksége, hiszen már nem gyerek.

Gyerekkorából felidézett egy nem kifejezetten kedves emléket, miszerint kortársai

rendszeresen zsebpiszoknak csúfolták alacsony termete miatt.

A színésznő elmondta, általában hirtelen fel tud dühödni ilyesmiken, de ez a gúnynév sohasem bántotta igazán, a színházban pedig mindig csak előnyére vált, hogy ilyen alacsony.

Arról is beszélt, nagyon felfuvalkodott és dühös tud lenni, de nem tartja magát haragtartó embernek, és ő maga is be tudja látni, ha hibázott valamiben, és olyankor mindig képes bocsánatot kérni.