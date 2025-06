Hazugságvizsgálóra kötötték, miközben a történtekről vallott.

Dakota Johnson jelenleg gőzerővel népszerűsíti legújabb filmjét a Materialists-et, de Chris Martinnal való szakításának napvilágra kerülésével is gyakran volt az utóbbi időben címlapon. A napokban például a Vanity Fairrel is forgatott: hazugságvizsgálóra kötötték, miközben olyan kérdéseket tettek fel neki, hogy olvasta-e egyáltalán a karrierjét igazán beindító A szürke ötven árnyalata című könyvsorozatot, de arról is faggatták, miért tartja távol magát a közösségi médiától. Válaszai alapján az a bizonyos tű nem egyszer jócskán kilengett.

A 35 éves színésznő a teszt egy pontján arról is beszélt, mennyire hűséges típus. Így derült ki, hogy a rendőrségnek is képes lenne hazudni szerettei kedvéért. Egy alkalommal ráadásul egészen bizarr módon állt bosszút barátnője exén. Johnson elmesélte, egyik jó barátnőjét, akit nem nevezett meg, annyira megviselte, hogy szakítottak vele, hogy szívfájdalma miatt képes volt egy adag gorillaürüléket postázni a titokzatos férfinek.

Nem valószínű, hogy ezt a videót majd megnézi az illető, úgyhogy igen, tényleg én tettem. És már elég régen. Évekkel ezelőtt

– ismerte be a színésznő, megnevezve az oldalt is, ahonnan rendelt.

Bármilyen fajtát, bármekkora adagot lehet rendelni

– árulta el Johnson, aki a hazugságvizsgáló szerint igazat mondott, de állítása szerint ennél messzebbre nem menne a kivételes csomagküldések terén.

Te jó isten, nem vagyok szörny!

(via Female First)