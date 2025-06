Rémálommá vált a pünkösdi hosszú hétvégéje Gombos Krisztiánnak és barátnőjének, Truckenbrod Fanninak, akiket megtámadott egy férfi, miközben az autójukban ültek. A Barátok közt és a Gólkirályság színésze a pünkösdvasárnap történt megrázó incidensről elmondta: hatalmas a kár, de nem is maga a támadás viseli meg, hanem az, hogy tehetetlenek voltak.

„Este a Hungária körút és a Kőbányai út villamosmegállójánál álltunk a forgalomban, amikor egy hajléktalan férfi izomból nekiállt ütni egy másik autó szélvédőjét. Lelassítottam, mert segíteni akartam a hölgynek, aki szerencsére el tudott hajtani. A férfi utána hozzánk jött, nekiment a kocsim elejének. Annyira ideges lett, hogy rávágott a motorháztetőmre, és ököllel beverte a szélvédőmet” – mesélte a Borsnak a fiatal színész, aki leginkább párját akarta védeni, akivel korábban a Nyerő Páros című műsorban is szerepeltek.

„Kettő dolog jutott rögtön eszembe, az egyik, hogy megvédjem a kedvesemet, a másik meg az, hogy ne okozzon még több kárt az autómban. Kiszálltam az autóból, véget akartam vetni ennek az egésznek, mert ez nem állapot. Teljesen tudatos voltam, nem vitt el annyira az adrenalin. Bennem nem volt félelem, ugyanis küzdősportoltam, illetve találkoztam ilyen helyzetekkel. Elindult felém a férfi, megfogta a kezemet, majd ütött egyet, kihajoltam előle, majd leterítettem a földre” – emlékezett vissza Gombos, aki úgy értesült, többen is bejelentést tettek a rendőrségen a Hungária három sávos útján randalírozó férfiról, ám az illetőt hétfő reggel kiengedték.



„Hihetetlen az egész... (...) Engem inkább a tehetetlenség bosszant. Főleg úgy, hogy az eset pünkösd vasárnap történt, tehát nem tudtam intézkedni, nem tudtam semmit csinálni, nem lehetett senkihez fordulni. Láttam Fannit, hogy remeg, mert azért nyilván ő is megijedt, meg benne is működött az adrenalin. Ezek után elgondolkodtam, hogy csinálok vagy kezdeményezek majd valamilyen alapítványt vagy egyesületet, akikhez hasonló szituációban tudnak fordulni az emberek. (...) Szerencsére feldolgoztuk, hogy mi történt. Fanni is sokkal jobban van már lelkileg, mellettem pedig biztonságban van.”