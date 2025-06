Nagy reményekkel kezdett bele a tévézésbe.

Mint megírtuk, hatalmas örömhírről számolt be április végén Sydney van den Bosch A Nagy Duett élő adásában: első gyermekét hordja a szíve alatt. A modell jól titkolta várandósságát, és egy időre búcsút int a tévézésnek, ezért a Szerencsekerék című műsorból is távozik. Pozíciója azonban nem marad üres, helyét a Miss Balaton 2019-es győztese, Balogh Eleni veszi át.

Balogh a Blikknek adott interjújában elárulta, hogy örömében elsírta magát, amikor megtudta, hogy ő lesz a következő szerencselány. A lapon keresztül gratulált Sydney van den Boschnak a babához, illetve jó egészséget kívánt a kismamának.

Mindig az a legnehezebb nekem, hogy ki tudjam mondani, büszke vagyok magamra, megcsináltam. Az első napok nagyon izgalmasan teltek, utána izgatottsággá változott az izgulásom, megszoktam szép lassan, illetve rengeteg pozitív visszajelzést kaptam Kasza Tibitől és a stábtól is, ami sokat jelentett

– fogalmazott Balogh, aki a műsorvezetővel folyó közös munkáról is beszélt.

Még nem dolgoztunk együtt Tibivel, de mindig szimpatikus volt. A közös munka jól ment, hamar egy hullámhosszra kerültünk, nevettünk, hülyéskedtünk. Elképesztően hálás vagyok neki, rengeteg bizalmat és támogatást kaptam tőle, a legjobb helyre kerültem, hiszen ő vérprofi! Az idei évad pedig még több szórakozást tartogat, hiszen többek között élő zenekar és tematikus adások is színesítik a vetélkedőt.

Abból sem csinál titkot, hogy a jövőben szeretne műsorvezetői babérokra törni, viszont úgy érzi, még sokat kell fejlődnie.

A műsorvezetői álom még mindig megvan, viszont addig még rengeteget kell fejlődnöm. A modellkedést is szeretem, de ott csak egy fotót látnak rólam az emberek, és mint modell kevésbé tudom megmutatni, ki is vagyok valójában, ám a televíziózás már megengedi ezt. A műsorvezetés lenne a csúcs, az teljesen más, mint amikor szereplőként veszek részt valamiben. A szereplést is élvezem, mert ezek a műsorok olyan kihívások elé állítanak, amiket a hétköznapi életben az ember nem feltétlenül él meg

– osztotta meg a terveit a modell, hozzátéve: szívesen szerepelne a Dancing with the Starsban, vagy akár A Nagy Duettben is.