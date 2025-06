Egy 24 éves holland nő nemrégiben úgy döntött, kioldatja szájfeltöltését, ám az olcsó kezelés végül rosszul sült el. Kimia Awazi azt mondja, egy furcsa allergiás reakció jelentkezett nála, miután egy hollandiai klinikán megpróbálták eltávolítani a korábban befecskendezett hialuronsavat az ajkaiból. Úgy fogalmazott, ajkai megállíthatatlanul duzzadni kezdtek.

Awazi szerint a kezelés után egy az egyben úgy néz ki, mint Marge A Simpson családból, vagy mint egy Bratz-baba, ezért több szelfin is megörökítette magát. Úgy tudni, a bajt azt okozta, hogy a szakember a megszokott 1 milliliter anyag helyett 3 millilitert fecskendezett be a szükséges oldatból, ez váltotta ki a súlyos allergiás reakciót. Awazi ajkai pár perccel azt követően duzzadtak be, hogy elhagyta a klinikát. Beszélni is alig tudott egy teljes napig, az evés és ivás is nehézkesen ment neki, ráadásul annyira megijedt, amikor először megpillantotta így magát, hogy félre kellett állnia autójával a hazafelé vezető úton.

Először vicces volt, de egyben nagyon ijesztő is. Úgy éreztem, mintha fel akarna robbanni a szám. (...) Évekig töltettem a szám, majd eltávolításra jártam, de csak idő- és pénzpazarlás volt

– mesélte Awazi, aki először 18 éves korában töltette fel ajkait. Öt évnyi rendszeres töltés után azonban már nem volt elégedett a végeredménnyel és a formával – csomókat tapintott ki –, ezért döntött úgy 2024 márciusában, hogy kioldatja szájfelöltését egy olcsóbb klinikán. A töltőanyag természetesen nem szívódott fel, csak elmozdult és eldeformálódott, és beszédproblémákat okozott. Awazi azt látta legjobbnak, ha teljesen kioldatja a feltöltést, és a nulláról kezdi újra. Arra azonban nem gondolt, hogy így megjárja.

A marketingasszisztensként dolgozó nő ajkának duzzanata végül néhány nap után visszahúzódott.

Mindig mondogattam, nem megyek olcsóbb helyre csak azért, hogy pénzt spóroljak meg, de végül mégis elmentem. Hát nem érte meg!

5 Galéria: Kioldatta szájfelöltését, rosszul sült el Galéria: Kioldatta szájfelöltését, rosszul sült el (Fotó: Swns / Northfoto)

(via New York Post)