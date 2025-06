A rappernő azt mondja, sosem csalta meg az egykori valóságshow-szereplőt, de megérdemelte volna, ha megteszi.

Nem kis port kavart, amikor Fenyvesi Barna, azaz VV Barna tavaly ősszel a Sztárbox öltözőjében kérte meg szerelme, Halastyák Fanni, vagyis Nemazalány kezét feladott mérkőzése után, ám még ennél is nagyobb visszhangja volt annak, amikor nem sokra rá a fiatalok váratlanul felbontották jegyességüket. Az egykori valóságshow-szereplő ráadásul egy podcast műsorban való szereplése alkalmával olyan dolgokat is kiteregetett a rappernőről, amik nagy felháborodást keltettek: a VV11 játékosa két hónappal ezelőtt azt állította, hogy a rappernő többször is hűtlen volt hozzá – mint fogalmazott, exmenyasszonya civilek mellett a fél sztárvilággal is félrelépett –, de mentális zavarairól is beszélt. A sors furcsa fintora, hogy az egykori szerelmesek a botrányos interjút követően elvállalták, hogy szerepelnek azExek csatájacímű műsorban , amely június 18-tól minden szerdán, dupla epizódokkal jelentkezik majd az RTL+ Premium felületén.

Nemazalány és Fenyvesi a műsor sajtótájékoztatóján sem határolódtak el attól, hogy interjút adjanak. Így történt, hogy a rappernő először szólalt meg exe vádjairól.

„Én igazából borzasztóan éltem meg ezt a podcastet. De nagyon erős nő vagyok, mentálisan. Nekem a mentális problémám nem lesz titok. Vannak. Mindenkinek vannak. Egy egészséges embernek is van. Érdekesebb, hogy én vagyok a Nemazalány, és vannak olyan emberi tulajdonságaim és problémáim, mint mindenki másnak? Csak így, ennyit akartam a mentális dolgokkal kapcsolatban hozzáfűzni... Egyébként az bántott a legjobban, hogy a Barna engem sohasem szeretett. Hiszen arról az emberről, akit szeretünk, tisztelünk, nem fogunk ilyen dolgokat mondani, még akkor sem, ha igaz. Úgyhogy igazából a műsor előtt egy kérdésemre választ kaptam...”– fejtette ki Nemazalány a Storynak, miközben exvőlegénye végig mellette ült. A fiatalember arcára többször is kiült, mennyire nem ért egyet egykori párjával, de mint mondta, megbánta, hogy ilyen részleteket osztott meg a nyilvánossággal.