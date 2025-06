Tavaly kérték meg az énekesnő kezét a legnagyobb titokban.

Dua Lipára tavaly év elején talált rá újra a szerelem, méghozzá egy brit színész, Callum Turner személyében. Sokáig nem is várattak az első vörös szőnyeges megjelenésükkel, ugyanis alig egy hónapra rá a BAFTA-díj-átadón már egy párként, kéz a kézben láthatta őket a nagyérdemű.

A háromszoros Grammy-díjas énekesnő sokat nem árult el a színész kedvesével való bimbózó románcukról, de nyilvánosan több helyen is lencsevégre kapták őket. Eljegyzésük híre karácsonykor kapott szárnyra, de hivatalosan egyikük sem szólalt meg a témában – egészen mostanáig. A koszovói-albán származású brit énekesnő most nyáron tölti be a 30-at, melynek apropójából a Vogue készített vele exkluzív interjút. Az eljegyzés tényét sokáig nem fedte homály amúgy sem, mert az éles szemű rajongók hamar kiszúrták az énekesnő kezén a gyűrűt.

Igen, jegyben járunk, ami nagyon izgalmas

– fogalmazott az énekesnő, majd elárulta, hogy párja nagy odaadással készíttette el a jegygyűrűt, miután konzultált a legjobb barátaival és a nővérével.

Megszállottja lettem. Annyira én vagyok. Jó tudni, hogy az a személy, akivel az életed hátralévő részét fogod leélni, nagyon jól ismer téged.

A menyegzőt illetően még nincsenek konkrét elképzelések, hiszen Lipa egyelőre szeretné befejezni a turnéját, vőlegénye pedig forgat, így csak élvezik ezt az időszakot.

Sosem voltam olyan, aki igazán gondolkodott volna az esküvőn, vagy álmodozott arról, hogy milyen menyasszony lennék. Most pedig hirtelen úgy vagyok vele, hogy: Ó, mit vennék fel?

Elmondása szerint az eljegyzés súlyát kezdetben nem igazán értette, mostanra azonban már rájött, mekkora elköteleződés: „Ez a döntés, hogy együtt öregszünk meg, hogy együtt éljük le az életünket, és nem is tudom, hogy örökre a legjobb barátok leszünk – ez egy igazán különleges érzés.”