Mint mondta, az utcán még sosem szólt be neki senki.

Öltözködése és külseje, valamint a közösségi oldalára kiposztolt, szerkesztett fotói miatt is kapott hideget-meleget az utóbbi időben Kiszel Tünde, de igyekszik helyén kezelni a bántó hozzászólásokat. A naptárdíva azt mondja, lánya, Hunyadi Donatella is nehezen viseli a rosszindulatú kommentcunamit, sőt, időnként reagál is ezekre.

„Az az igazság, hogy hál' Istennek nagyon sok rajongóm van, csodálatos családom és értékes barátaim, így számomra az ő véleményük a mérvadó, másé nem. Nem az a lényeg, hogy mit, hanem hogy ki írja. Az építő jellegű kritikát elfogadom, de aki csak szid és rosszat kíván nekem, az csak mocskolódás.

És az ilyen embereket inkább sajnálom, mert nincs életük, és így próbálják kompenzálni a saját sikertelenségüket. Láttam olyan kommentelőt is, aki ugyanazt a szöveget bemásolta több híresség posztja alá. Szóval neki ez a szórakozása, hogy mocskolódik. (...) A korommal sem tudnak bántani, úgy gondolom, hogy mindenki annyi, amennyinek érzi magát. A szerkesztéssel kapcsolatban pedig azt gondolom, hogy a mai világban már mindenki csinálja, ez egyáltalán nem újdonság. Az a része pedig teljesen szubjektív, hogy kinek mi tetszik, vagy ki mit lát soknak

– mondta a Ripostnak a naptármodell, aki ugyanakkor az utcán sosem tapasztal ilyen gyűlölködést.

„Külön érdekes, hogy mivel nincs autóm, ezért gyalog vagy tömegközlekedéssel járok, és sok emberrel találkozom, de az utcán még soha senki nem szólt be nekem. Sőt, mindenki kifejezetten kedves, mosolygós, köszönnek, fotót kérnek, szóval abszolút azt tapasztalom, hogy szeretnek. Csak ezek a névtelen, arctalan kommentelők viselkednek így. Ezt viszont úgy gondolom, hogy valahogyan kellene moderálni, mert némelyik profilt tényleg be lehetne perelni becsületsértésért.”