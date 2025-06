Azt mondja, unalmassá vált az élete. Nyaralást és programokat sem tervez.

Úgy tűnik, sok türelemre lesz szüksége az elkövetkező időszakhoz Kárpáti Rebekának, lakásfelújítási projektje ugyanis tovább húzódik. A saját ruhamárkával rendelkező influenszer-színésznő immár hónapok óta otthontalanul él, ráadásul – elmondása szerint – az élete egyhangú lett.

Hajléktalan vagyok

– kezdte a Borsnak a Jóban Rosszban egykori szereplője, arra utalva, hogy lakásának felújítása immár hónapok óta tart. Mint mondja, hamarosan célegyenesbe ér a felújítási projekt, ősszel beköltözik új otthonába.

Mint kiderült, nem egyedül.

A testvéremmel költözöm össze

– árulta el a lapnak a vállalkozó, akit az elhúzódó felújítási projekt anyagilag és lelkileg is igénybe vett.

„Őrültek háza egy lakásvásárlás és felújítás, de inspiratív. Én is őrült vagyok, így jól le tudjuk hozni a projektet. (...) Most nem tervezek nyaralást, se nagy programokat. Sokat dolgozom, és próbálok régi-új célokat megvalósítani. Unalmas az életem, de most ez így van rendjén. (...) Az év elején nagyon nehéz időszakon mentem keresztül és őszintén mondom, most nagyon jól vagyok. Megtaláltam a harmóniát az életemben, és ez a legfontosabb. Minden kerek és egész körülöttem” – mondta el Kárpáti, hangsúlyozva, büszke az új otthonra, amit ketten újítanak fel. Az is kiderült, hogy a lakás minimalista, és az ún. Japandi stílusban készül: a skandináv letisztultságot ötvözi a japán melegség otthonosságával.