A Farm VIP szereplője pár ezer forintért megosztja az olyan randik titkos receptjét, amellyel őt is le lehet venni a lábáról.

Könyve sikere után férfiaknak ír randitippeket Kiara Lord, a Farm VIP legutóbbi évadának megosztó szereplője, miután úgy ítélte meg, hogy manapság már senki sem tudja, mire van szüksége egy nőnek. A botrányairól is elhíresült felnőttfilmes arról korábban is vallott, hogy milyen szigorú elvárásai vannak a férfiak felé, s bár foglalkozása miatt jó néhány férfival találkozott, magánéletében mindig csalódik. Ezért is szedte egy csokorba randitippjeit; az útmutató szerinte mindenre kiterjed, ami egy sikeres randihoz kell.

„Igazából tegnap raktam össze az első ilyen PDF-fájlt, ami kvázi egy jegyzetként funkcionál, nem videós formátumú.”

Úgy éreztem, hogy ez hiánypótló lehet a férfiak számára, mert nőként azt gondolom, sok nőtársammal együtt, hogy nincs egy épkézláb férfi, aki tényleg normálisan le tudna vezényelni egy randit

– indokolta meg a Ripostnak a szőkeség, majd néhány részletet is megosztott randiútmutatójából.

„Nyilván ez egy szubjektív dolog, szóval valamennyire az én ízlésemre van formálva, de jó iránymutatás lehet sok esetben. Az egész onnan kezdődik, hogy egy férfi hogyan szólítson meg egy nőt személyesen vagy az online térben úgy, hogy az ne legyen ijesztő vagy gáz. De kitérek a randira hívásra, helyszínválasztásra, megjelenésre, témákra és persze arra is, hogy mi az, ami tabu vagy tilos szerintem” – fejtette ki Lord.

Ezt nem tűri el

Kiara Lord, aki nemrég rendőrségi ügybe keveredett, úgy véli, vannak olyan dolgok, amelyek tabutémának számítanak egy randin.

„Ami szerintem tilos, az a káromkodás, illetve hogy az exekről beszéljen vagy kérdezzen, különösen egy első randin. Úgy gondolom, hogy ennek ott nincs helye. Persze ennél több is van, de nem szeretnék mindent lelőni, ami benne van. Az egész végén egyébként van egy konklúzió is, aminek a lényege, hogy tudatosítsák magukban, hogy az ő feladatuk felkelteni valaki érdeklődését, nem pedig a nőnek kell harapófogóval kihúzni az információkat. De arra is kitérek ebben a kis tanácsadásban, hogy én abszolút nem hiszek abban, hogy minden fele-fele arányban menjen. És ez a randi finanszírozására is érvényes, mert magától értetődő kell legyen az, hogy ezt a férfi állja” – jelentette ki a realitysztár, akinek tanácsaira rajongói egyből ráharaptak.

„Szeretnék még több ilyet is csinálni, illetve jobban részletezni őket. Úgy látom,

van is rá kereslet, többen is megvették már, különösen, hogy nem is egy drága dologról van szó, csak 5 dollár, ami átszámítva 2000 forint körül van. De nem is ez a lényeg, hanem hogy ezek szerint van hajlandóság és kíváncsiság a férfiakban,

és lehet, hogy tényleg szeretnének javítani a helyzetükön. Illetve azt is igazolja, hogy ők is azt érzik, hogy azért lehettek sikertelenek az eddigi próbálkozásaik, mert nem tudják, hogy mi kell a nőknek.”