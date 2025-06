Pedig nem is olyan régen még annyira szégyellte a testét, hogy a Balatonban is ruhástul mártózott meg.

Marsi Anikó visszanyerte lánykori alakját, ezért büszkén pózol a Story magazin címlapján. A Tények műsorvezetője fürdőruhában állt kamerák elé a borító fotózásán, pedig nem szívesen mutatja meg így magát. Ugyanakkor meg szeretné mutatni, hogy 50 évesen is lehet fogyni. A tévés a sok sportolásnak köszönhetően és egy zsírblokkoló étvágykorrektor segítségével adott le 15 kilót, pedig korábban a pluszkilói miatt csak ruhában mert a Balatonban fürdeni.

„Nem azért vállaltam be ezt a fotózást, mert én most annyira odavagyok magamtól. Ahogy megnéztem a képeket, úgy éreztem, talán hiba is volt belemennem, de már nincs visszaút… Én ugyanis soha nem vagyok 100 százalékosan elégedett, főleg, hogy a habitusom nem erre van kitalálva. De mégiscsak örülök neki, hogy nem visszakoztam. Mert büszke vagyok rá, hogy már nem úgy nézek ki, mint karácsonykor. Akkor, ha tehettem volna, magamra zárom a balatonfűzfői házunkat, és onnan vezetek műsort, de csak úgy, hogy nyaktól felfelé látszódom…” – magyarázta a lapnak Marsi, aki a futásra és az egészséges táplálkozásra esküszik.