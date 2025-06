Szerinte kis túlzással az anyja is lehetne.

Ahogy arról korábban az Indexen is írtunk, tavaly, több mint tíz év kimaradás után visszatért a tévéképernyőkre a Megasztár című műsor, melynek műsorvezetői Ördög Nóra és Till Attila voltak. A tehetségkutató hozta a számokat, így a TV2 idén is műsorra tűzi azt, a zsűri mellett viszont a műsorvezetői csapat is átalakul – Tilla helyét Szépréthy Roland veszi át.

Arról, hogyan éli meg a cserét, Ördög a Borsnak mesélt, elmondása szerint remek a dinamika közte és 26 éves műsorvezető társa között.

Van egy ilyen vicces dinamikánk, mert azért Roli egy huszonhat éves, fiatal srác, én pedig 43 éves vagyok, tehát van köztünk egy picike korkülönbség. Az ő fiatal energiáit nekem egyrészt valamilyen módon át kell venni, tehát fel kell nekem is rezegni. Valamint nyilván vannak helyzetek, amikor egy picikét tompítanom kell

– fogalmazott, majd elárulta, tud róla, hogy Szépréthy kiskorában odáig volt érte.

Ekkor ő még nagyon fiatal volt, mert a Kölyökklubbot vezettem, és kicsi fiúként nézte a műsort. Ebből az időből sok ilyen rajongóm van, akik azt mondják, hogy szerelmesek voltak belém akkoriban. Ez olyan, mint amikor az óvónénijükbe szerelmesek a kisfiúk. Rolinak kis túlzással az anyukája lehetnék, de nyilván tök jó, hogy egy ilyen szép emlék él a fejében rólam

– tette hozzá Ördög Nóra.