Több éve követ egy bizonyos életmódot.

Ördög Nóra már hosszú évek óta van a képernyőn, de mindig kifogástalan formát villant, és mióta közösségi médiában is aktív, csak még jobban ámulnak a rajongók az elképesztő lendületén. Most a Best magazin arra volt kíváncsi, a hétköznapokban mennyit tesz az egészségéért és az alakjáért, hogy van ideje önmagára, és hogy a strandszezon küszöbén mennyire komfortos neki fürdőruhába bújnia.

Mint kiderült, a TV2 műsorvezetője az időszakos böjtre és a jógára esküszik, és idén három éve, hogy életmódot váltott: „Egészen máshogy érzem magam, amióta odafigyelek a táplálkozásomra, és arra, hogy heti rendszerességgel mozogjak. Ezt tartom is, nincsenek nagy kilengések, kihagyások, de ha például megkívánok egy lángost, egyáltalán nincs miatta bűntudatom” – árulta el a lapnak.

Mivel folyamatosan képernyőn, illetve előtérben van, nem is igazán teheti meg, hogy elengedje a gyeplőt. A pandémia alatt ugyan voltak kilengések, aztán hamar rájött, hogy ebben a formában ez nem mehet tovább.