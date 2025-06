Változásokat szeretne az életében.

Fotó: RTL

Mióta megnyerte a ValóVilág 11. szériáját, nagyot fordult a világ Karnics Krisztinával. A szőkeség a győzelem után nem titkolta, mire szeretné költeni 36 millió forintos nyereményét: tetoválószettet szeretett volna vásárolni magának, valamint tanulmányaira akart költeni és képezni magát. Ez meg is történt, hiszen tetoválónak állt, de közben a régi munkahelyére is visszament. Ám utóbbit szeretné otthagyni, hogy ismét egy új területen próbálja ki magát.

„Mostanában nagyon sok mindennel foglalkozom. Elkezdtem ingatlanozni, mert nagyon érdekelnek a lakások már kis korom óta. Adódott egy lehetőség, hogy kipróbálhassam, és így is tettem, mert már elegem van a vendéglátásból, abból, hogy tornacipőben rohadok napi 14-15 órán át. Kezdő értékesítő vagyok, és remélem, megmutatom majd, mi van bennem. Közben énektanárhoz is járok, és amióta újra együtt vagyok a kedvesemmel, együtt szoktunk énekelni. Ha jut rá időm, ruhákat is varrok” – mondta a Blikknek az influenszer, akinek komolyabb tervei nincsenek a nyárra: szeretne napozni, hogy lebarnuljon.

Mint ismert, a ValóVilág11 megnyerése után mélypontra került, de azt mondja, ez már a múlt. Arról is szó esett, hogy decemberben volt egy szakítása, ami miatt sokáig sírta, majd felállt belőle.

Elmentem egy jazz-klubba, megismertem azt a világot, és megtetszett ez a közeg. Nagy álmom, hogy ülök egy bárban egy magassarkúban, gyönyörűen felöltözve, és énekelek. Így szeretném átadni az érzéseimet. A legvégső célom, hogy újra megszeressem magamat. Ez inspirál, hogy ne meneküljek újra az alkoholba, a függőségbe és a céltalanságba. Nagyon félek a kihívásoktól, de tisztában vagyok azzal, hogy ha kilépünk a komfortzónából, az eljuttat minket egy egészen más szintre.

Karnics a Keresztanyu és a Pokoli rokonok sztárjával, Farkas Dénessel alkotott egy párt, és a fiatalok az Exek csatája című műsor kedvéért újra együtt szerepelnek a képernyőn. Exével kapcsolatban úgy vélekedik, hogy szerinte az az érdekes, hogy a jelen milyen, nem pedig a múlt.