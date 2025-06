Tisztában van az idő múlásával, de nyíltan felvállalja a vele járó változást.

Több mint 20 éve az RTL híradósa Erős Antónia, aki Szellő Istvánnal ezzel a legrégebbi híradós páros a magyar médiatörténelemben. A tévés nemrégiben Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban második évadában is feltűnt, ahol örömmel lépett ki a komfortzónájából, megmutatva a hétköznapibb oldalát. Szókimondó stílusa miatt sokan imádják a munkásságát, így a póZdium vendégeként sem érhetett senkit váratlanul, mikor elmondta: érzékenyen érinti, hogy tapintatlan megjegyzéseket kap.

„Lehet itt szépítgetni a dolgokat, de mindenki öregszik, én is öregszem. De amikor azzal jönnek, hogy most már ne vegyél fel ujjatlant, direkt jöttem ebben, – szólt ki mosolyogva –, mert hogy néz ki a képernyőn, meg most már miniszoknya ne legyen, mert ráncos a térded... Anyukám, a tiéd nem ráncos?! 55 évesen?! Mert ha nem ráncos, akkor bebotoxoztattad a térdedet, vagy nem tudom, mit csináltál...” – fogalmazott az RTL híradósa.

Véleménye szerint annyi hamis, eltorzult nőt és férfit is látunk, és látnak a gyerekeink, de ez nem jelenti azt, hogy tagadásba kellene éljünk.

Akkor úgy akarunk megöregedni, hogy de ne lássa senki? El kell dugni? Hát nem fogja tudni, hogy milyen az, amikor, hát igen, egy kicsit megereszkedik a kar, meg nem csak a kar, hanem az arc, meg itt elkezd kicsit lógni.... Akkor ez gáz vagy titok vagy bűn vagy micsoda? De azért azt szeretnénk, hogy nehogy már 18 éves korára a lányunk botoxot kérjen majd érettségire... De miért ne kérjen, ha egyszer azt sugározzuk nekik, hogy így kell kinézni?

(via Story)