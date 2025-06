Jó kapcsolatot ápol az énekesnő és egykori mentoráltja.

Fotó: Németh Kata / Index / TV2

Májusban számolunk be arról, hogy nehéz helyzetbe került Tóth Gabi egykori mentoráltja, Balogh Krisztofer, aki a Sztárban Sztár leszek! 2021-es évadában szerepelt. Mint kiderült, az énekesnő megdöbbenve olvasta a tehetség posztját, melyben leírta, hogy egy buszmegállóban alszik, mert nincs lakhatása. Mivel Tóth bevallása szerint fontosnak tartja, hogy mentorként ne csak a műsorok alatt, de utána is fogja a tehetségek kezét, ezért befogadta az otthonába.

Mostanra kiderült, a Sztárban Sztár leszek! korábbi felfedezettje már elköltözött tőlük, ám az énekesnő ajtaja mindig nyitva áll előtte. Balogh egy Facebook-videóban mesélte el, miért állt tovább befogadói otthonából.

Először is szeretném leszögezni a sok negatív rosszindulatú kommenttel ellentétben, hogy egyáltalán nem Gabiék küldtek haza. Sőt, ő is és a párja is, Máté is szerette volna, mégis akarták, hogy maradjak náluk.

Mint ismeretes, a fiatal énekes összeveszett az édesanyjával, ezért nem volt hol laknia, és ekkor fogadták be otthonukba Tóth Gabiék. A náluk eltöltött idő alatt rengeteget beszélgettek az életről, számos jó tanáccsal látták el.

„Nagyon jól éreztem magam náluk, nagyon-nagyon sokat beszélgettünk, nagyon sokat inspirálódtam, nagyon-nagyon sokat beszélgettünk a célokról, az életről, és nagyon sokat tanultam mind Gabitól is és mind a párjától, Mátétól. Rengeteg sokat tanultam tőlük, amiért nagyon hálás vagyok.

A sok negatív rosszindulatú kommenttel ellentétben ugyanolyan jó a kapcsolatunk a Gabival is, ugyanúgy beszélgetünk egymással, és ugyanúgy bármikor számíthatok rájuk.

Most itthon vagyok édesanyámnál, hála Istennek sikerült rendeznünk a dolgokat, sikerült megbeszélnünk és békességben vagyunk egymással”– árulta el Balogh.

Igyekszik az alkotásban kiteljesedni

Balogh videojában azoknak is köszönet mondott, akik érdeklődtek a hogyan léte felől, köszöni szépen, jól van.

„Alkotok, igyekszek a zenei pályámra, a zenei célokra koncentrálni és azokban alkotni. És persze mellette a humoros videókkal is, amiket szerettek tőlem, a Jujjlány-videókkal is. Érkezem hozzátok, úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki teljes jó szívéből érdeklődött felőlem. Hát akik meg ilyen rosszindulatot bekommenteltek, azok most legalább ők is választ kaptak, hogy saját elmétek reálmánya ez, mivel csak az orrotokig láttok el sajnos” – idézte a Story a fiatal zenészt.