A Szex és New York sztárját nem lehet csak úgy megállítani egy szelfire.

Sarah Jessica Parkertől nemrég közös fotót kértek, amikor egy repülőtéren tartózkodott, a 60 éves színésznő azonban nem egyezett bele a dologba. A Szex és New York és az És egyszer csak... sztárja visszautasította rajongója kérését, mégpedig szívhez szóló, de annál egyszerűbb okokból. Nyilvános helyen legalábbis biztosan nem fog szelfizni.

„Szóval ezt próbálom csinálni, mivel pénteken éppen a repülőtéren voltam. Egy nő odajött hozzám, és nem köszönt, csak megkérdezte, csinálhat-e egy képet. Mondtam is neki, hogy nem is találkoztunk még, nem mutatkozott be sem. Megkérdeztem, hogy hívják. Azt mondja, Julie a neve. Felajánlottam neki, hogy egy kis beszélgetés talán jobb lenne, mint egy gyors szelfi. Garantálom, hogy ez sokkal értékesebb lesz” – mesélte a The Howard Stern Showban a színésznő, aki akkor is váltott pár szót a Julie nevű nővel, amikor családjával leültek enni. A rádióműsor vezetője erre megjegyezte, nagyon idegesítő lehet az ilyesmi; mint a tanárok esetében, akik megtanítják a gyerekeket viselkedni. Parker azonban nem így látja.

„A helyzet a következő: valahogy jobban szeretem, mint amikor valaki odaállít hozzám egy már készenlétben tartott kamerával, és kérdez, miközben kattintgat. Mindig megdöbbenek tőle. Jobban szeretek beszélgetni. Azt, ha valaki odajön hozzám és azt mondja mondjuk, hogy talán nem a legalkalmasabb most, bemutatkozik, és azt mondja, izgatott, hogy összefutott velem.”

(via Female First)