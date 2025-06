Az Irigy Hónaljmirigy tagja úgy véli, a tehetségkutatók felfedezettjei elhiszik, hogy rohadt nagy sztárok és mindent megengedhetnek maguknak.

Sipos Péter és Kabai László a 2MUCH című podcastben olyan dolgokat szoktak kivesézni, amik kiverik náluk a biztosítékot. Így történt, hogy a legutóbbi adásban arról beszéltek, mit gondolnak a tehetségkutatókról, külön kitérve a legfrissebb felfedezettekre, akiket egyáltalán nem kíméltek.

„Régen hosszú évek folyamata volt, hogy egy előadó eljusson odáig, hogy megismerhessék. Ma a tehetségkutatók térnyerése miatt ez megváltozott. Nem járják végig a szamárlétrát, és ezáltal a tisztelet teljes hiánya van a szakma és a közönség felé” – magyarázta Kabai, aki felhozta: szerinte az X-Faktor legutóbbi győztese, Fehér Krisztiánvállalhatatlanul viselkedett egyik fellépésén.

Mint ismert, nemrégiben nagy port kavart egy felvétel, amelyik a kunhegyesi fiatalember egyik koncertjén készült. A Gyere kislány című dal előadója a technikai hibák miatt akadt ki a stábtagokra, és sokak szerint nyomdafestéket nem tűrő módon nyilvánult meg, amikor látványos összezördült a hangtechnikussal. Kabai úgy véli, a mentorgárda is tehet arról, hogy az olyan fiatal előadók, mint Fehér Krisztián is, elszállnak maguktól.

– fakadt ki az IHM humoristája, akivel Sipos is egyetértett.

Több probléma is van. Az egyik, hogy elhiszik, hogy rohadt nagy sztárok és mindent megengedhetnek maguknak. A másik, hogy egy ilyen műsorban megcsinálják a frizuráját, ráadják a ruhát, kezébe adják a mikrofont. De ha elküldik egy falunapra, ahol sz*r a hangtechnika, azt se tudja, mit csináljon, mert eddig mindig megcsinálták helyette. Ténylegvan az a tanuló fázis, amikor meg kell enni néhány kiló sz*rt, hogy tudd értékelni a jót is meg a rosszat is. És igenis, a rosszból is ki lehet hozni a jót. Mi rengetegszer szívtuk már meg, rosszabbnál rosszabb helyeken léptünk fel, de mindig megoldottuk