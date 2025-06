Sok nő egy életen át vágyik arra, hogy a nagy ő megkérje a kezét. Éveken át álmodoznak arról, hogyan történik meg az eljegyzés, ahogy arról is, hogy milyen lesz az ujjukra kerülő gyűrű, azaz a végtelen szerelem és az összetartozás szimbóluma. Vannak azonban olyan nők, akik nem restek visszautasítani a lánykérést, az alábbi képriportban bemutatott 38 éves legalábbis már 42 alkalommal mondott nemet a házasságra.

Sarah Wintrip elé azonban nem 42 különböző férfi térdelt le, hanem csak egy, Luke, akivel hosszú ideje egy párt alkot és együtt is él. A nő szerint kitartó férje már-már Guinness-rekorder lehetne, ahányszor feltette neki a nagy kérdést, hogy hozzámegy-e feleségül, de Wintrip eddig mindegyik házassági ajánlatát finoman visszautasította.

A férfi először 2018-ban, mindössze fél év együttjárás után próbálta megkérni kedvese kezét. A nő azért nem mondott igent, mert mindketten csalódottan léptek ki korábbi, komoly kapcsolatukból, túl korainak ítélte meg a dolgot. Az első elutasítás ráadásul nem jelentett egyet a szakítással. A férfi nem is akarta feladni: az elmúlt négy évben is kitartóan próbálkozott, mígnem idén, 2025 májusában hivatalosan is örök hűséget fogadtak egymásnak.