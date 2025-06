Fontosnak tartja, hogy értékeket adjon át neki.

Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka hamarosan szülői örömök elé néznek, ugyanis a focista kedvese első gyermekükkel várandós. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya mostanra a születendő gyermeke nemét is elárulta: kislány érkezik a családba.

A Liverpool játékosa a Nemzeti Sportnak is nyilatkozott az EM Sports által szervezett jótékonysági gáláján. Szóba jött az is, Szoboszlai hogyan készül az apaságra. Majd a lap arra is kíváncsi volt, hogyan kerüli el a csapdát, hogy ne kényeztesse túlságosan el a gyermekét, hiszen mindent megadhat neki.

„Megadhatnék neki mindent, ez a legfontosabb. Igen, vannak dolgok, amiket ki kell érdemelni. Tudom értékelni, ami van, megbecsülöm, hogy ha veszek valamit, nem kell számolgatnom, szeretném megtanítani, hogy értékelje a fontos dolgokat, és legyen tisztában azzal: nem az a normális, ami nekünk van” – fogalmazott Szoboszlai Dominik, aki feleségével már alig várja a közös gyermekük érkezését.