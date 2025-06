Szülés utáni időszakáról posztolt a családanya.

Vasvári Vivien alig több mint másfél hónappal ezelőtt, április 28-án adott életet negyedik gyermekének, akinek férjével, Bodnár Zsigmonddal a különleges Liam nevet választották. Az influenszer édesanya a jelek szerint mostanra elérkezettnek látta az időt ahhoz, hogy visszatérjen a rendszeres testmozgáshoz, az Instagram-oldalán a minap legalábbis arról posztolt, hogyan próbálja megtalálni a testi-lelki harmóniát a szülést követő időszakban. Egyúttal kiderült az is, milyen mozgásformával igyekszik visszanyerni terhesség előtti alakját.

„Egy kis énidő a szabadban... Mivel nemrég született meg a kisbabám, most a testem és a lelkem is újra erőre kap a szülés utáni időszakban. (...) Az online edzésprogram óriási segítség nekem ebben, nem kell sehova mennem otthonról, a kertből vagy a nappaliból bármikor tudok edzeni, amikor a pici engedi. Most épp a szülés utáni edzéstervet csinálom, ami pont olyan ütemben halad, amire most szükségem van” – írta 1 milliós követőtáborral rendelkező közösségi oldalán Vasvári, hozzátéve, a test formálása nemcsak az edzésen, hanem az ételeken is múlik.