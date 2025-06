Megtalálták a színész kiköpött mását.

Fotó: Northfoto

New Yorkban lassan már minden héten új trend hódít, az egyik ilyen pedig a hírességek hasonmásversenye, ahol a legnagyobb sztárok imitátorai kerestetnek. Ezúttal a Trónok harca és a The Last Of Us című sorozatok sztárja, Pedro Pascal került a figyelem középpontjába.

A Hollywood apucijának kikiáltott, chilei származású amerikai színész valóban nem mindennapi karizmával rendelkezik, ám így is szép számban érkeztek a hasonmások. Mindenki nagy meglepetésére egy, a gyerekei által elrángatott apuka lett a győztes, ráadásul egy évre elegendő burritót zsebelhetett be egy helyi mexikói étterem jóvoltából, mert a legjobban hasonlított Pascalra. A helyezettek fotói ide kattintva tekinthetők meg.

Akkor kezdődött, amikor a Trónok harca először kijött. Aztán néhány gyerek is elkezdte megjegyezni, hogy mennyire hasonlít rá, úgyhogy amikor megláttuk ezt a versenyt, azt gondoltam: »Apák napja van. Mennetek kell. Ez lesz az apák napi ajándékod.« Vicces, mert ő egyáltalán nem használja a közösségi médiát. De most már mindenhol ott lesz

– nyilatkozta a nyertes, George Gountas felesége a New York Postnak.