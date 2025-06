A Kőgazdag fiatalok című reality egykori sztárja külföldön pihen kisfia érkezése előtt.

Tuvic Aleksandrának határozott elképzelései vannak arról, hogyan szeretne élni, miután életet ad első gyermekének. A Kőgazdag fiatalok című realityben például nem vállalt több szereplést, mert úgy tervezi, visszavonul a nyilvánosságtól, amint anya lesz. Annyit azonban elárult, hogy kisfiút hord a szíve alatt, akit már nagyon várnak.

A plasztika iránti rajongásáról is ismert realitysztár – aki korábban a Bachelor – A Nagy Őben kereste a szerelmet, majd a Párharcban is próbára tette kapcsolatát – közösségi oldalán megosztott bejegyzésein is érezhető, hogy a családi életébe már nem fogja beavatni a kíváncsi szemeket, hiszen egyre kevesebb posztot tesz közzé. Mint korábban mondta, azt sem szeretné, ha a gyermeke a médiában szerepelne; addig legalábbis nem, míg kisfia maga nem dönt erről. Ezen okokból is számít kivételesnek az a lapozható bejegyzés, amivel a minap meglepte követőit: Tuvic Positanóból jelentkezett be, de a képekhez csupán egy citrom emojit tett. A várandós realitysztár az egyre gömbölyödő babapocakját mindenesetre nem rejtegeti: citromsárga ruhája szépen kiemelte, hogy állapotos, emiatt sorban kapta a dicsérő kommenteket.