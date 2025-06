Éppen emiatt nem járatta őket elit iskolákba.

A TV2 egykori műsorvezetője korábban sem a nyilvánosság előtt élte az életét, pedig több mint 20 éve él boldog házasságban feleségével, Grétivel. A házaspárnak két lánya született, Zsófi és Hanna, akikről érthető okokból eddig kevesebbet hallhattunk. Most azonban, a Best Podcast vendégeként mesélt többek között a lányairól a korábbi tévés.

„Minden szempontból jóval több jutott nekem, mint amit én a székesfehérvári lakótelepi lakásunk hatodik emeleti erkélyén valaha is elképzeltem magamnak. A televízióban a képzeletbeli ranglétrán szépen mentem felfele, voltam riporter, műsorvezető, szerkesztő, főszerkesztő, hírigazgató, örültem ezeknek, de tudtam, ezek a pozíciók soha nem tartanak örökké. Így amikor hol az egyik, hol a másik véget ért, soha nem ért csalódás” – kezdte a beszélgetést Azurák.

Mint kiderült, mindig is azt gondolta, – és ezt most vallja,– jó dolog ez az „újságírósdi”, ám rengeteg olyan idősebb kollégával találkozott, akik ma már bánják, hogy nem látták felnőni a gyerekeit. Ő viszont látta, mert a feleségével mindig is a család volt a legfontosabb.

A lányainkkal a közös programok, élmények, az, hogy sok időt töltsünk együtt, illetve sok időt töltsenek a nagyszülőkkel, az unokatesókkal. Arra is nagy figyelmet fordítottunk, hogy a szüleinktől hozott »batyunkat« átadjuk a gyerekeinek, így Zsófi és Hanna nem jártak elit iskolába, úgymond versenyistállóba. Fontos volt számunkra, hogy a józan ítélőképességük megmaradjon, hogy ne szakadjanak le a való világtól, ne éljenek burokban

– idézte a Story Azurák Csabát.