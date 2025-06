Egészen elképesztő casting büdzséje lehet Az aratás hajnalának.

Wes Anderson-i szintekre emelkedett a következő Éhezők viadala-film szereplőgárdája a Lionsgate legutóbbi, hétfő esti bejelentésével.

Mint ismert, jövő ősszel érkezik az eredeti trilógia mentoraként megismert Haymitch Abernathy egykori viadaláról szóló, Az aratás hajnala című előzménytörténet a mozikba, és mostanra szinte könnyebb összegyűjteni, ki az, aki nem szerepel a produkcióban: ugyan a főszerepet egy újonc, Joseph Zada játssza majd, míg partnerét, Lenor Dove Bairdet Whitney Peak kelti majd életre, már a tiniszereplők között is találunk nagy nevet McKenna Grace, Hollywood egykori kedvenc gyerekszínésze személyében. A középkorú Snow elnököt Ralph Fiennes, míg a fiatal Effy Trinketet Elle Fanning alakítja, de a friss Oscar-nyertes, Kiernan Culkin is csatlakozik Panem univerzumához, mint Caesar Flickerman, Maya Hawke, mint Wiress, Jesse Plemons, mint Plutarch, valamint többek között Lili Taylor is Mags szerepében.

Ha azt hittük, a stúdió ezek után nem tudja fokozni a tétet, hatalmasat tévedtünk: a leginkább Broadway-szerepekben lubickoló, de az American Horror Story-ból is ismert Billy Porter Magnót, a háromszoros Golden Globe- és Emmy-díjas Glenn Close pedig Drusillát formálja majd meg.

A filmet az első trilógiát is jegyző Francis Lawrence rendezi, a hangulat tehát garantált: ezután már csak győzzük kivárni a nagyjából másfél év múlva esedékes, 2026. november 20-i premiert.