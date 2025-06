Balogh Eleni nem is lehetne boldogabb.

Ahogy arról az Indexen hírt adtunk, megújult formában tér vissza a Szerencsekerék új évada. Kasza Tibor műsorvezetésével visszatér a képernyőre a TV2 népszerű vetélkedője, amelyben új Szerencselány debütál Balogh Eleni személyében. A Miss Balaton 2019-es győztese közösségi oldalán egy újabb örömhírről számolt be, labdarúgó szerelme, Soós Dávid megkérte a kezét.

Balogh nemcsak a magánéletében, de szakmai karrierjét tekintve is jó úton halad, hiszen korábban elárulta, nagy álma válna valóra, ha idővel műsorvezető lehetne.

A műsorvezetői álom még mindig megvan, viszont addig még rengeteget kell fejlődnöm. A modellkedést is szeretem, de ott csak egy fotót látnak rólam az emberek, és mint modell kevésbé tudom megmutatni, ki is vagyok valójában, ám a televíziózás már megengedi ezt. A műsorvezetés lenne a csúcs, az teljesen más, mint amikor szereplőként veszek részt valamiben. A szereplést is élvezem, mert ezek a műsorok olyan kihívások elé állítanak, amiket a hétköznapi életben az ember nem feltétlenül él meg