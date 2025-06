Volt, amit azért nem vállalt el, mert egyszerűen „nem értett".

Van pár olyan filmes karakter, amelyet talán nem is tudunk elképzelni más színész alakításában – holott a rendezőnek eredetileg igencsak eltérő koncepciója volt a főszereplőt illetően.

Will Smith például J ügynökként, vagy Robert Neville-ként vonult be talán leginkább a köztudatba, pedig nem sokon múlott, hogy ő alakítsa Neót, vagy akár az Eredet Cobbját is. Mint kiderült, a színész mindkét későbbi kasszasikerre nemet mondott, hiába keresték meg a rendezők az ötletekkel.

„Azt hiszem, hogy erről még nem beszéltem nyilvánosan, de most elmondom, ha már ennyire megnyílunk egymás előtt. Chris Nolan hozzám jött először az Eredettel, de nem értettem. Ezt sosem mondtam ki hangosan. Most, hogy belegondolok, ezek az alternatív valósággal foglalkozó filmek… ezeket nehéz eladni. Ez a kettő fájdalmas volt számomra” – szúrta ki a Varietynek adott interjúját az IGN.

Smith tudja utólag, hogy az Eredet (amely Brad Pitt visszautasítása után vándorolt hozzá, mielőtt Leonardo DiCapriónál kötött volna ki) elengedése hatalmas baklövés volt, mégsem bánja annyira, mint a Mátrixot, amelyről „máig fáj beszélnie". Korábban felidézte, ott azzal volt problémája, hogy nem tudta hová tenni a Wachowski-testvérek leírását a mára legendássá vált, 360 fokban rögzített harcjelenetről, míg a Django elszabadul azért került Jamie Foxx-hoz, mert ő Tarantinóval ellentétben a bosszú helyett inkább a sztori romantikus töltetére fókuszált volna.