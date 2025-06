Blossom azután született, hogy szülei elváltak egymástól.

Fotó: instagram

Először mutatott képeket 9 hónapos kislányáról Cardi B! A rappernek és volt férjének, Offsetnek tavaly szeptemberben született meg harmadik gyermeke, Blossom, pár hónappal azután, hogy a sztárpár bejelentette, végleg különválnak útjaik.

Azóta Cardi nem sokszor beszélt legkisebb csemetéjéről, a neve is mindössze pár héttel ezelőtt derült ki, most viszont egy igazi nyári fotóválogatást tett közzé Instagram oldalán a testvérekről. A posztban láthatjuk a már hatéves, édesanyjára egyre jobban hasonlító Kulture-t is, aki mostanra valódi profivá vált a pózolásban, valamint a középső gyermeküket, az inkább édesapja vonásait öröklő Wave-t is.

Cardi B egyébként válása óta ismét szerelmes: új párja egy amerikai-foci játékos, Stefon Diggs, akivel június elején vállalták fel kapcsolatukat. A rapper által megosztott képek szerint a sportoló valódi lovagként viselkedik vele, nemrég például egy egész szobányi rózsát küldetett neki, amellyel szintén eldicsekedett a a háromgyermekes anyuka.