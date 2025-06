Aligha lehetnének boldogabbak.

Fotó: TV2

Egy éve, hogy egy párt alkot Joshi Bharat és Kiss Virág, akik először a Rádió Bézs felvételén találkoztak egymással. A közös munka olyan jól sikerült, hogy utána egy randevúra is elmentek, azóta pedig szintet lépett a kapcsolatuk, jegyesek lettek. Az alkalom különlegessége volt, hogy a szinkronszínésznő ujjára éppen az 53. születésnapján került az arany karikagyűrű. Most a Storynak adtak interjút.

„Meglepetés is volt, meg nem is. Bharat már a kapcsolatunk első hónapjaiban az ujjamra húzott egy családi ereklyét, édesanyja eddig féltve őrzött gyűrűjét. Csak azt nem hordtam a mindennapokban, annyira féltettem a méretes ékszert (...) Így került éppen június 12-én az ujjamra a Nap színét szimbolizáló, gyönyörű sárga arany gyűrű, aminek a belsejébe a keresztneveink kezdőbetűi, a V és a B betűk mellé egy végtelenjelet is belegravíroztattunk” – mesélte a menyasszony.

Mint kiderült, Joshi Bharat szülőhazájában úgy szokás, hogy az eljegyzés alkalmával nemcsak a vőlegény ad ékszert a menyasszonynak, hanem az eljegyzés napjától a karikagyűrűket viseli az ujján a szerelmespár.

A lánykérés indiai módon történt, ami azt jelenti, hogy az ékszeres dobozból két karikagyűrű került elő. Egyiket én húztam Bharat ujjára, a másikat ő az enyémre, és ennek értelmében már férjként és feleségként szólítjuk egymást. Egyikünk életében sem ez az első ilyen alkalom, de ez semmit nem von le az értékéből, sőt. Amikor tavaly februárban találkoztunk, már akkor is tudtuk, hogy ez a szerelem mit jelenthet a számunkra, hogy a formalitások már egyáltalán nem lesznek fontosak a számunka. Az érzéseink azonban komolyak, szerettük volna ezt megpecsételni, és jó érzés megélni egymással ezt a szép időszakot

– magyarázta Joshi Bharat kedvese, aki azt is elárulta, hogy imádják ezt az időszakot, de az esküvő egyelőre nem téma közöttük.