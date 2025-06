A Sztárbox egykori bajnoka az új évad sajtóeseményén járt, ahová kedvese is vele tartott.

Ahogy arról az Index is beszámolt, hétfőn egy nagyszabású sajtótájékoztatón leplezte le az RTL a 2025-ös Sztárbox versenyzőit.

A névsorban, amelyet teljes hosszában itt olvashat, feltűnik többek között ifj. Schobert Norbert is, akit elkísért az eseményre nővére, egyben az előző évad pehelysúlyú női bajnoka, Schóbert Lara is. Az influenszer ráadásul nem egyedül érkezett az eseményre, most először jelent meg új párjával, akit az nlc lencsevégre is kapott.

Mint kiderült, a fitneszedző szívét egy nála 12 évvel idősebb üzletember, Csereklei Dávid rabolta el, aki sokaknak ismerős lehet már. Társával korábban szerepeltek a Cápák közöttben, telefonkiegészítőket áruló vállalkozásukba, a Slim Store-ba végül Lotfi Farbod szállt be.

Schóbert Lara egyébként alig egy hete, június 10-én erősítette meg közösségi oldalán a hírt, miszerint fél év után véget ért a kapcsolata Danyi Dániellel, akivel épp a Sztárbox felkészülése alatt ismerkedtek meg.