Már érlelődött benne a gondolat egy ideje.

Sidlovics Gábor Sidi márciusban osztotta meg a nyilvánossággal, hogy távozik a Tankcsapdából. Az ikonikus rockzenekar tíz potenciális utódot nevezett meg a gitáros helyére, rövidesen pedig azt is megtudhatjuk, ki lesz az új tag. Érdekesség, hogy a Tankcsapda történetében ez a második gitárosváltás, miután 2012-ben Molnár „Cseresznye” Levente 19 év után hagyta el a zenekart, helyére akkor a most távozó Sidlovics érkezett. Sidi a Tankcsapda tagjaként utoljára 2025. május 2-án lépett fel a Budapest Parkban. Most a Blikknek adott interjút, amelyben arra is kitértek, miért döntött a távozás mellett.

„Megmondom őszintén, nehéz súlyt cipeltem magammal. A Tankcsapda az életem volt, nemcsak egy zenekar, ahol ott vagyok és játszom, hanem az identitásom része. Azok a folyamatok, amik oda vezettek, hogy kiszállok, hosszú évekig tartottak.

Ez nem azt jelenti, hogy évek óta terveztem, hogy kiszállok, de egyre többször megszólalt bennem a hang, hogy ez nem fog működni.

Amikor először jött a gondolat, borzasztó volt, de aztán előre dolgoztam mentálisan, hogy a kilépésem ne viseljem meg. A konkrét okok annyira intim dolgok, hogy az ember nem teheti ki a kirakatba, így nem is beszélnék róla” – mondta a zenész, aki az együttes másik két tagjával, Lukács Lászlóval és Fejes Tamással már nem beszélt erről a témáról, ám a rajongók nehezen élték meg a változást.

Mint azt megtudhattuk, sokan sírtak, táblákkal jöttek a koncertekre, így fejezték ki, mit gondolnak a kedvencük távozásáról.

Jó volt megélni, hogy szeretnek, de olyan volt, mintha kitépték volna az egyik végtagomat. Mindig történhetnek olyan dolgok, amik felülírnak mindent, mert az a lényeg, hogy az ember a maga szempontjából tiszta tudjon maradni. Ezt nekem meg kellett tennem, hogy tiszta tudjak maradni, most pedig kicsit elölről kell kezdeni mindent

– vélekedett Sidlovics, aki úgy véli, ha nem jött volna a Sztárbox, már előrébb azon lenne, hogy újra színpadra álljon, de idejét most a felkészülés köti le.

Több kedves zenész barátom is bejelentkezett, hogy akármit csinálok, jönnek velem. Ez szintén jólesett. Valamilyen szinten egy új formáció van a fejemben, természetesen rockzenei vonalon, még úgy is, hogy szerettem mindenevő lenni

– tette hozzá.