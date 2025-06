Maximalista az élet minden területén.

Gianni Annoni és Debreczeni Zita még 2017-ben házasodtak össze, és azóta két gyermekük is született: Gianfranco Máté már négyéves, míg Gregorio Ádám most lett kettő. A házaspár számára nem volt nehézségektől mentes az útjuk a szülővé válásig. Az esküvőjük előtt több mesterséges megtermékenyítésen volt túl a pár, miután belevágtak lombikprogramba, viszont csak a tizedik lett sikeres. Immár két gyermekes szülőkként viszont nem is lehetnének boldogabbak.

Mint kiderült, a sztárséf szülei immár 55 éve vannak együtt, hasonlóan hosszú házasságban reménykedik ő is, még ha néhány dologgal egymás agyára is mennek.

Hajlamos vagyok túlvállalni magam, és semmit sem tudok fél gőzzel csinálni. Nem számít, ha hajnal ötig maradok fenn, vagy már fáj a hátam a terhektől, a végeredmény akkor is olyan lesz, amitől egy hátast dobnak. A feleségem azt szokta mondani ilyenkor, mártírkodom. Ezt nagyon nem szeretem, mert nem mártírkodom. Ő nem tudhatja, milyen nagy erő van bennem, és hol van a fájdalomküszöböm

– idézte a Story Giannit, aki úgy érzi, mostanra nagyjából a helyére kerültek a kirakós darabkái az életében.